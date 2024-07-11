Офіційний курс 11 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,71 гривні за долар. Вартість долара впала на 5 копійок проти 10 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,07 гривні, що на 1 копійку менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 12 липня:

долар – 40,88 гривні,

євро – 44,38 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 11 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,60 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,70 гривні , а продаж – 41,10 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, а продаж – 41 гривня.

Який курс чекати наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповідає 24 Каналу, що на валютному ринку дещо "на паузі" продовження м’якої девальвації гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін. Ринок відчує вплив від цього вже ближче до серпня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період. Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Прогноз Лєсового щодо курсу на міжбанку наступного тижня становить: 40 – 41 гривня за долар, 43 – 45 гривень за євро.

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