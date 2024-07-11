Официальный курс 11 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,71 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 5 копеек против 10 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,07 гривны, что на 1 копейку меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 12 июля:

доллар – 40,88 гривны,

евро – 44,38 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 11 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 40,60 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,70 гривны , а продажа – 41,10 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,92 гривны, а продажа – 41 гривна.

Какой курс ждать на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказывает 24 Каналу, что на валютном рынке несколько "на паузе" продолжение мягкой девальвации гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен. Рынок почувствует влияние от этого уже ближе к августу.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что такой относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости продлится до середины августа, то есть почти весь летний период. Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

Прогноз Лесового по курсу на межбанке на следующей неделе составляет: 40 – 41 гривна за доллар, 43 – 45 гривен за евро.

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