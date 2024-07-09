Жара и отключение света: как это работает
Эксперт Владимир Омельченко во время разговора с 24 Каналом рассказал, что в такой период увеличивается потребление кондиционеров не только в частных квартирах, или домах, но и в офисах и на предприятиях.
К теме Потребляют меньше электроэнергии: какие устройства дома самые экономные
Стоит заметить, что все же основная причина этого – это значительный дефицит мощностей в энергосистеме.
Кроме того, по словам эксперта, в Украине сегодня довольно мощные солнечные электростанции. Именно они в пиковые часы могут создавать до 20% всей мощности в энергосистеме.
Если брать ядерную энергетику, то она сейчас на первом месте от общего объема генерации, а на втором – возобновляемая энергетика. Такого никогда не было раньше,
– говорит господин Владимир.
Дефицит остается значительный
По словам Владимира Омельченко, за последние 3,5 – 4 месяца в Украине разрушено 9 гигаватт генерации. А с начала полномасштабной войны уничтожено или оккупировано 70% всей генерации. Именно это является основными причинами почему действуют отключения света.
Также сейчас в ремонтной компании находятся три атомных блока. Атомная генерация генерирует только около 50% от своих возможностей в силу объективных обстоятельств,
– отмечает эксперт.
Укрэнерго заявляет, что до начала российских прицельных атак по энергосистеме украинские электростанции имели вдвое больше мощностей для выработки электроэнергии.
С 22 марта по 8 мая Россия разбила почти все крупные ТЭС массированными ракетно-дронными атаками,
– говорится в сообщении.
Таким образом балансировать энергосистему тепловыми блоками, которые можно было быстро включить в работу на случай роста потребления, нет возможности.