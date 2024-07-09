Какие приборы потребляют меньше всего света
Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии:
Читайте также С 16:00 до 22:00 – больше всего отключений: как будут выключать свет в Киеве 9 июля
- стиральная машина – 0,7 киловатта;
- кондиционер –0,7 киловатта;
- микроволновая печь – 0,8 киловатта;
- кофемашина – 1,5 киловатта;
- электрическая духовая печь – 1,6 киловатта.
Больше всего электроэнергии потребляет электроплита – примерно 3,5 киловатта в час.
Кто будет со светом несмотря на долги
- семьи, которые имеют более трех приемных детей;
- держатели детских домов семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, которое зависимо от электрических медицинских приборов;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью І или ІІ группы;
- люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечье в детстве.