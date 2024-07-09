Какие приборы потребляют меньше всего света

Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии:

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  • стиральная машина – 0,7 киловатта;
  • кондиционер –0,7 киловатта;
  • микроволновая печь – 0,8 киловатта;
  • кофемашина – 1,5 киловатта;
  • электрическая духовая печь – 1,6 киловатта.

Больше всего электроэнергии потребляет электроплита – примерно 3,5 киловатта в час.

Кто будет со светом несмотря на долги

  • семьи, которые имеют более трех приемных детей;
  • держатели детских домов семейного типа;
  • жители квартир, среди которых есть лицо, которое зависимо от электрических медицинских приборов;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью І или ІІ группы;
  • люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечье в детстве.