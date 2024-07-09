Які прилади споживають найменше світла
Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, які прилади споживають найменше електроенергії:
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- пральна машина — 0,7 кіловата;
- кондиціонер — 0,7 кіловата;
- мікрохвильова піч — 0,8 кіловата;
- кавова машина — 1,5 кіловата;
- електрична духова піч — 1,6 кіловата.
Найбільше електроенергії споживає електроплита — приблизно 3,5 кіловата за годину.
Хто буде зі світлом попри борги
- сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;
- утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;
- багатодітні сімʼї;
- особи з інвалідністю І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.