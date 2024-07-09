Спека та відключення світла: як це працює
Експерт Володимир Омельченко під час розмови з 24 Каналом розповів, що у такий період збільшується споживання кондиціонерів не тільки в приватних квартирах, чи будинках, але й в офісах та на підприємствах.
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Варто зауважити, що все ж таки основна причина цього – це значний дефіцит потужностей в енергосистемі.
Крім того, за словами експерт, в Україні на сьогодні доволі потужні сонячні електростанції. Саме вони у пікові години можуть створювати до 20% усієї потужності в енергосистемі.
Якщо брати ядерну енергетику, то вона зараз на першому місці від загального обсягу генерації, а на другому – відновлювана енергетика. Такого ніколи не було раніше,
– каже пан Володимир.
Дефіцит залишається значний
За словами Володимира Омельченка, за останні 3,5 – 4 місяці в Україні зруйновано 9 гігаватів генерації. А від початку повномасштабної війни знищено або окуповано 70% всієї генерації. Саме це є основними причинами чому діють відключення світла.
Також наразі в ремонтній компанії перебувають три атомні блоки. Атомна генерація генерує тільки близько 50% від своїх можливостей через об'єктивні обставини,
– наголошує експерт.
Укренерго заявляє, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей для вироблення електроенергії.
З 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином балансувати енергосистему тепловими блоками, які можна було швидко включити в роботу на випадок зростання споживання, немає можливості.