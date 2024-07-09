Спека та відключення світла: як це працює

Експерт Володимир Омельченко під час розмови з 24 Каналом розповів, що у такий період збільшується споживання кондиціонерів не тільки в приватних квартирах, чи будинках, але й в офісах та на підприємствах.

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Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова

Варто зауважити, що все ж таки основна причина цього – це значний дефіцит потужностей в енергосистемі.

Крім того, за словами експерт, в Україні на сьогодні доволі потужні сонячні електростанції. Саме вони у пікові години можуть створювати до 20% усієї потужності в енергосистемі.

Якщо брати ядерну енергетику, то вона зараз на першому місці від загального обсягу генерації, а на другому – відновлювана енергетика. Такого ніколи не було раніше,
– каже пан Володимир.

Дефіцит залишається значний

За словами Володимира Омельченка, за останні 3,5 – 4 місяці в Україні зруйновано 9 гігаватів генерації. А від початку повномасштабної війни знищено або окуповано 70% всієї генерації. Саме це є основними причинами чому діють відключення світла.

Також наразі в ремонтній компанії перебувають три атомні блоки. Атомна генерація генерує тільки близько 50% від своїх можливостей через об'єктивні обставини,
– наголошує експерт.

Укренерго заявляє, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей для вироблення електроенергії.

З 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками,
– йдеться у повідомленні.

Таким чином балансувати енергосистему тепловими блоками, які можна було швидко включити в роботу на випадок зростання споживання, немає можливості.