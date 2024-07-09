Спека та відключення світла: як це працює

Експерт Володимир Омельченко під час розмови з 24 Каналом розповів, що у такий період збільшується споживання кондиціонерів не тільки в приватних квартирах, чи будинках, але й в офісах та на підприємствах.

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Нагадуємо! Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що в Україні до середини липня очікується період аномально спеки. Максимальні показники температури місцями можуть сягати +40°С.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Варто зауважити, що все ж таки основна причина цього – це значний дефіцит потужностей в енергосистемі.

Крім того, за словами експерт, в Україні на сьогодні доволі потужні сонячні електростанції. Саме вони у пікові години можуть створювати до 20% усієї потужності в енергосистемі.

Якщо брати ядерну енергетику, то вона зараз на першому місці від загального обсягу генерації, а на другому – відновлювана енергетика. Такого ніколи не було раніше,

– каже пан Володимир.

Зверніть увагу! Попри все аномальна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей. Відповідно вироблення електроенергії може знижуватися. Як пояснює Омельченко, це через специфіку кремнієвих елементів сонячних панелей.

Дефіцит залишається значний

За словами Володимира Омельченка, за останні 3,5 – 4 місяці в Україні зруйновано 9 гігаватів генерації. А від початку повномасштабної війни знищено або окуповано 70% всієї генерації. Саме це є основними причинами чому діють відключення світла.

Також наразі в ремонтній компанії перебувають три атомні блоки. Атомна генерація генерує тільки близько 50% від своїх можливостей через об'єктивні обставини,

– наголошує експерт.

Укренерго заявляє, що до початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей для вироблення електроенергії.

З 22 березня по 8 травня Росія розбила майже всі великі ТЕС масованими ракетно-дроновими атаками,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином балансувати енергосистему тепловими блоками, які можна було швидко включити в роботу на випадок зростання споживання, немає можливості.