Официальный курс 9 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,70 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 16 копеек против 8 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,07 гривны, что на 21 копейку больше, чем вчера.

В то же время официальный курс доллара и евро 10 июля побьет предыдущие антирекорды, которые были зафиксированы 4 июля и 9 июля:

доллар – 40,76 гривны,

евро – 44,08 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 9 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривна.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,65 гривны , а продажа – 41,17 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,95 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

Что прогнозировали по цене эксперты

Еще раньше банкир Анна Золотько для 24 Канала отметила, что еще на прошлой неделе курс доллара значительно вырос. Но впоследствии котировки на межбанке динамично начали снижаться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Этому способствовало как исчерпание эффекта начала месяца, так и приближение Дня Независимости США.

Интересно, что на эту неделю Золотько спрогнозировала спокойную ситуацию. В безналичном сегменте она ожидала диапазона цены на уровне 40,40 – 40,90 гривны за доллар. А на наличном рынке спрогнозировала, что курс будет держаться отметки в 41 гривну.

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