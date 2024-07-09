Сколько стоит 500 евро сегодня

Официальный курс

По официальному курсу 9 июля, евро стоит 44,07 гривны. Соответственно, 500 евро сегодня стоят 22 035 гривны.

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На наличном рынке

На наличном рынке курс евро колеблется на уровне 44,07 – 44,62 гривны. Таким образом 500 евро стоят от 22 035 до 22 310 гривен.

Как повлияли выборы во Франции на курс евро

Евро уменьшился на 0,06%, то есть до 1,0827 доллара. Ранее эта валюта уже падала на 0,4%.

Предыдущее падение произошло из-за опасений инвесторов, относительно выборов во французском парламенте. В частности из-за весомого укрепления левых.