Сколько стоит 500 евро сегодня
- Официальный курс
По официальному курсу 9 июля, евро стоит 44,07 гривны. Соответственно, 500 евро сегодня стоят 22 035 гривны.
Читайте также Доллар уже не удастся купить ниже 41 гривны
- На наличном рынке
На наличном рынке курс евро колеблется на уровне 44,07 – 44,62 гривны. Таким образом 500 евро стоят от 22 035 до 22 310 гривен.
Как повлияли выборы во Франции на курс евро
Евро уменьшился на 0,06%, то есть до 1,0827 доллара. Ранее эта валюта уже падала на 0,4%.
Предыдущее падение произошло из-за опасений инвесторов, относительно выборов во французском парламенте. В частности из-за весомого укрепления левых.