Скільки коштує 500 євро сьогодні

  • Офіційний курс

За офіційним курсом 9 липня, євро коштує 44,07 гривні. Відповідно, 500 євро сьогодні коштують 22 035 гривні.

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  • На готівковому ринку

На готівковому ринку курс євро коливається на рівні 44,07 – 44,62 гривні. Таким чином 500 євро коштують від 22 035 до 22 310 гривень.

Як вплинули вибори у Франції на курс євро

Євро зменшився на 0,06% тобто до 1,0827 долара. Раніше ця валюта уже падала на 0,4%.

Попереднє падіння відбулося через побоювання інвесторів, відносно виборів у французькому парламенті. Зокрема через вагоме зміцнення лівих.