Скільки коштує 500 євро сьогодні
- Офіційний курс
За офіційним курсом 9 липня, євро коштує 44,07 гривні. Відповідно, 500 євро сьогодні коштують 22 035 гривні.
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- На готівковому ринку
На готівковому ринку курс євро коливається на рівні 44,07 – 44,62 гривні. Таким чином 500 євро коштують від 22 035 до 22 310 гривень.
Як вплинули вибори у Франції на курс євро
Євро зменшився на 0,06% тобто до 1,0827 долара. Раніше ця валюта уже падала на 0,4%.
Попереднє падіння відбулося через побоювання інвесторів, відносно виборів у французькому парламенті. Зокрема через вагоме зміцнення лівих.