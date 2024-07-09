Курс валют у банках

Станом на ранок 9 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (+10 копійок проти 8 липня), а продаж – 41 гривня (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,80 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 44,50 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,95 гривні (+7 копійок), а продаж – 41,05 гривні (+9 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро купують за 44,40 гривні (+10 копійок), а продають за 44,55 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,65 гривні (+10 копійок), а продають – за 41,17 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,07 гривні (-4 копійки), а продаж – 44,62 гривні (+1 копійка).

Прогнозу курсу долара на цей тиждень

Як нагадала банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, минулого четверга тренд на зміцнення гривні зберігався. Таким чином до кінця дня котирування на міжбанку опустилися нижче позначки 40,50 гривень за долар. А в останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 – 40,60 гривень за долар,

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку. У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 – 40,90 гривень за долар.

За словами Золотько, суттєві коливання на готівковому ринку не очікуються. Банкірка наголошує, що протягом тижня вартість долара знаходитиметься в діапазоні 40,70 – 41,20 гривень за долар.

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