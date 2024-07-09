Скільки можна купити доларів в день

У 2024 році купити долари та євро в касі банку можна без будь-яких обмежень. Тобто, це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі.

Читайте також: Чи буде долар по 42 гривні в середині липня

А все тому, що у кінці минулого року Національний банк України послабив обмеження на продаж безготівкової іноземної валюти громадянам. З того часу всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ щодо обсягів можливого продажу готівкової іноземної валюти населенню – були скасовані.

Обмеження на зняття коштів