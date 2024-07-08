Що відбувалося на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що минулий тиждень почався, як і очікувалося, з доволі динамічного зростання курсу долара. Це сталося на фоні підвищеного попиту на валюту, зокрема і з боку населення.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На цьому фоні у вівторок котирування на міжбанку сягали позначки 40,80 гривень за долар, а в першій половині середи курсові максимуми досягали рівня 40,89 гривень за долар. У готівковому сегменті учасники ринку робили спроби підняти вартість американського долару вище рівня 41 гривень за долар. Але вони не принесли результату.

Золотько наголошує, що вже починаючи з другої половини середи котирування на міжбанку почали динамічно знижуватися. Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.

Варто зазначити, що четвер доларові платежі через вихідний у Штатах не ходили. Відтак банки та бізнес активніше продавали валюту напередодні, щоб з більшою вигодою розмістити вільні кошти у гривні.

Тренд на зміцнення гривні зберігався й у четвер – до кінця дня котирування на міжбанку опустилися нижче позначки 40,50 гривень за долар, тобто фактично повернулися на рівні початку тижня. В останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 – 40,60 гривень за долар,

– уточнює Золотько.

Що буде з кусом долара

Після значного падіння котирувань на міжбанку, курс продажу долара у готівковому сегменті відійшов від психологічної позначки 41 гривень за долар. Проте несуттєво: більшу частину тижня він знаходився в діапазоні 40,90 – 41 гривень за долар.

Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку. У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 – 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар,

– прогнозує банкірка.

Як зазначає Золотько, на готівковому ринку не очікуються суттєві курсові коливання. Банкірка наголошує, що протягом тижня вартість долара знаходитиметься в діапазоні 40,70 – 41,20 гривень за долар.