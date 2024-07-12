Скільки коштує 100 доларів у злотих

Офіційний курс

Сьогодні курс долара складає 40,88 гривні, тоді як злотих – 10,43 гривні. Натомість 1 долар нині коштує 3,88 злотих. Відповідно 100 доларів це 388 злотих.

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Готівковий курс

Готівковий курс долара на злоті складає в середньому 3,91 злотих. Тож 100 доларів коштуватиме 391 злоту.

Скільки коштуватиме долар

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на валютному ринку зараз відносно спокійна ситуація в межах режиму керованої гнучкості. Ймовірно, це триватиме майже весь літній період.

Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро,

– сказав він.