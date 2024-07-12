Сколько стоит 100 долларов в злотых

Официальный курс

Сегодня курс доллара составляет 40,88 гривны, тогда как злотых – 10,43 гривны. Зато 1 доллар сейчас стоит 3,88 злотых. Соответственно 100 долларов это 388 злотых.

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Наличный курс

Наличный курс доллара на злотые составляет в среднем 3,91 злотых. Поэтому 100 долларов будет стоить 391 злотых.

Сколько будет стоить доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на валютном рынке сейчас относительно спокойная ситуация в пределах режима управляемой гибкости. Вероятно, это продлится почти весь летний период.

Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро,

– сказал он.