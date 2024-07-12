Чому ціни зростуть
Ціни на товари зростатимуть, у тому числі через зростання вартості електроенергії. Також на підвищення впливає ситуація на валютному ринку.
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Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів,
– наголошують представники НБУ.
На зростання інфляції у червні також вплинув травневий інфляційний тренд. Цей показник почав зростати. Якщо у травні базова інфляція складала 4,4%, то уже у червні – 5%.
Інші показники змінились так:
- сповільнення зниження вартості сирих харчових продуктів до 6,5% у річному вимірі;
- ціни на непродовольчі товари почали зростати – на 0,4%;
- показник пришвидшення збільшення цін на пальне сягнув 25,5%;
- сфера послуг також почала швидше дорожчати – на 9,9%.