Чому ціни зростуть

Ціни на товари зростатимуть, у тому числі через зростання вартості електроенергії. Також на підвищення впливає ситуація на валютному ринку.

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Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів,

– наголошують представники НБУ.

На зростання інфляції у червні також вплинув травневий інфляційний тренд. Цей показник почав зростати. Якщо у травні базова інфляція складала 4,4%, то уже у червні – 5%.

Інші показники змінились так: