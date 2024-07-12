Переговори між Індією та Росією вже ведуться
Приватні індійські нафтопереробні компанії Nayara Energy і Reliance Industries вже уклали угоди на імпорт російської нафти. Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".
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Зазначається, що країни ще мають остаточно узгодити умови, включаючи валюту, в якій здійснюватимуться платежі за імпорт. Співрозмовник додав, що індійські приватні нафтопереробні компанії можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними колегами пізніше.
Спільні переговори державних переробників з Росією вже ведуться,
– повідомило джерело.
За повідомленнями, Індії потрібні "передбачувані та стабільні" поставки нафти, оскільки вона збільшує свої нафтопереробні потужності для задоволення зростаючого попиту на паливо. Росія є головним постачальником нафти для Індії, яка є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі.