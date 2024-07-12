Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що власники бізнесу не зможуть перевести його в інші країни. Влада в режимі реального часу може слідкувати за банківськими рахунками платників податків.

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Вплив на населення та бізнес

За словами Бланта, податки підіймаються не лише на доходи, а й на прибуток, що пояснює щедрі дивіденди цього року. Депутати та російська влада говорить, що реформа робиться в інтересах простих росіян, тому що з тих грошей, які буде отримувати додатково бюджет, будуть виплачуватись соціальні субсидії.

Те, що державі треба буде віддавати більше – це факт. Для бізнесу це теж погано. Коли закінчиться щедра роздача грошей на військові замовлення, багато бізнесів, які зараз на цьому заробляють, потім опиняться в неприємній ситуації,

– зазначив економіст.

Він розповів, що власники бізнесу можливо і будуть намагатись вивозити його, наприклад, в Китай чи Казахстан, однак логічно, що заводи та копалини ніхто транспортувати не зможе.

До того, теперішні власники великого бізнесу вже є під санкціями, що унеможливлює розширення їхньої роботи за кордоном,

– зауважив Блант.

В Росії вже років 5, за словами економіста, будується цифрова диктатура. Прем'єр-міністр раніше працював у податкових органах, де збудував систему, яка дозволяє за одним "кліком" в режимі реального часу бачити все, що відбувається у великих платників податків.

Ось так обклали з усіх боків. Сховати гроші, роздробити бізнес теж не виходить,

– додав економіст.