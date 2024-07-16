Официальный курс 16 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,01 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 15 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,72 гривны, что на 4 копейки больше, чем вчера.
Какой официальный курс доллара и евро 17 июля:
- доллар – 41,25 гривны,
- евро – 44,97 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 16 июля курс доллара таков:
- В банках покупка составляет 40,80 гривны, а продажа – 41,30 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,05 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,45 гривны.
Можно ли обменять старые доллары на гривны
Как отметили в НБУ, все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска и если они настоящие и не значительно изношены или повреждены, подлежат обмену.
Регулятор добавил, что только значительно изношенные или поврежденные валюты принимаются на инкассо. То есть банкноту изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую.
В категорию изношенных и поврежденных входят:
- порванные/порезанные;
- обожженные/трухлые/гнилые;
- имеют повреждения дизайна/элементов защиты или печатные недостатки;
- имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
- имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).