Официальный курс 16 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,01 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 15 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,72 гривны, что на 4 копейки больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 17 июля:

доллар – 41,25 гривны,

евро – 44,97 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 40,80 гривны , а продажа – 41,30 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,05 гривны , а продажа – 41,55 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Можно ли обменять старые доллары на гривны

Как отметили в НБУ, все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска и если они настоящие и не значительно изношены или повреждены, подлежат обмену.

Интересно! В США после 1996 года начали выпускать купюры с обновленным дизайном и с обновленными защитными элементами. Поэтому некоторым кассирам в обменниках трудно отличить фальшивые от настоящих денег

Регулятор добавил, что только значительно изношенные или поврежденные валюты принимаются на инкассо. То есть банкноту изымается из обращения и пересылается за границу для обмена на новую.

В категорию изношенных и поврежденных входят:

порванные/порезанные;

обожженные/трухлые/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или печатные недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

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