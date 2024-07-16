Сколько долларов можно купить в банке за один раз

Купить доллары и евро в кассе банка сейчас можно в любом количестве в порядке живой очереди. Главное, чтобы у работника было достаточно валюты.

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Ранее НБУ объявил об ослаблении ограничений на продажу безналичной иностранной валюты физическим лицам. Это решение привело к снятию всех ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению.

Лимиты на снятие денег

Еще в 2022 году НБУ ввел ограничения на снятие наличных в кассах банка на территории Украины. С того времени украинцы могут получить максимум 100 тысяч гривен за один день с одного счета. На банкоматах и POS-терминалах эта сумма не превышает дневной лимит по карте, и не может быть больше 50 тысяч гривен в день.