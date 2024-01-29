Офіційний долар суттєво виріс: який курс встановив НБУ

В останній понеділок січня американська валюта додала в ціні суттєво. Курс виріс на 20 копійок. Щодо євро, то Нацбанк також вирішив встановити вищу ціну валюти, аніж минулого тижня.

Офіційний курс 29 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 29 січня сягнув 37,78 гривні за долар. Вартість виросла на 20 копійок проти 26 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,05 гривні, що на 14 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 30 січня:

Долар – 37,88 гривні,

Євро – 41 гривню.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 29 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,70 гривні , а продаж – 38,32 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38 гривень , а продаж – 38,50 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,25 гривні, а продаж – 38,35 гривні.

Прогноз готівкового долара на лютий

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у лютому тиск на ринку валют буде меншим, адже певні фактори тиску зникнуть. Відповідно, головні виразники ситуації на міжбанку скоріше за все не зміняться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.

Щодо прогнозу, то за словами Лєсового, коливання курсів протягом місяця: