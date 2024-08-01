Який офіційний курс долара та євро 1 серпня

На початку серпня курс долара та євро не продемонстрував особливих змін. НБУ все ще тримає вартість валюти на одному рівні.

Офіційний курс 1 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара торгується на рівні 41,00 гривні за долар. Тобто ціна цієї валюти знову впала на 2 копійки.

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Офіційний курс євро знову знизився до 44,40 гривні за євро. Валюта додала у ціні 1 копійку.

Курс долара на готівковому ринку

У банках: купівля становить 41,30 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

купівля становить 41,30 гривні, а продаж – 41,45 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 41,07 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

купівля – на рівні 41,07 гривні, а продаж – 41,55 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,34 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Що буде з валютою до кінця тижня

Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.