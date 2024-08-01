Официальный курс 1 августа

По данным НБУ официальный курс доллара торгуется на уровне 41,00 гривны за доллар. То есть цена этой валюты снова упала на 2 копейки.

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Официальный курс евро снова снизился до 44,40 гривны за евро. Валюта прибавила в цене 1 копейку.

Курс доллара на наличном рынке

В банках: покупка составляет 41,30 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

покупка составляет 41,30 гривны, а продажа – 41,45 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 41,07 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

покупка – на уровне 41,07 гривны, а продажа – 41,55 гривны. На черном рынке: покупка – 41,34 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Что будет с валютой до конца недели

Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что на этой неделе может наблюдаться старая тенденция к укреплению гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

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