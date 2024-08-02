Долар зробив ривок: офіційний курс валют сьогодні

Протягом доби НБУ підвищив курс долара на 13 копійок, але залишив євро без змін. Це помітний ривок після тижневої стабільності.

Офіційний курс 2 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара перебуває на рівні 41,13 гривні за долар. Тобто ціна зросла на 13 копійок.

Читайте також Просунуті вгору рубежі: чого чекати від валюти наступного тижня

Офіційний курс євро знову знизився до 44,40 гривні за євро. Відповідно, вартість цієї валюти не змінилася.

Курс долара на готівковому ринку

У банках: купівля становить 41,42 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

купівля становить 41,42 гривні, а продаж – 41,55 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,55 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,42 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

Що буде з курсом наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що валюта коливатиметься на нових, "посунутих" вгору рубежах – 40,7 – 41,7 гривні за долар, але вжиті регулятором своєчасні заходи зі стримування / вгамування попиту можуть продовжитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один цікавий момент: опосередковано на вгамування ситуації на ринку вплинуло рішення про реструктуризацію державного боргу: власне йдеться про суто психологічний ефект від такого рішення, адже непевність в цьому питанні та "переляк" щодо несамовитого зростання курсів через можливий дефолт змушували покупців діяти більш активно, що на певний час розбалансувало показники попиту і пропозиції.

Він пояснив, що стабілізаційні заходи, які впроваджує НБУ, відповідають принципам режиму "керованої гнучкості". Крім того, очікується, що на ринку спостерігатимуться коливальні тенденції, з періодами як підвищення, так і зниження курсу.