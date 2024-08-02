Официальный курс 2 августа

По данным НБУ официальный курс доллара находится на уровне 41,13 гривны за доллар. То есть цена выросла на 13 копеек.

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Официальный курс евро снова снизился до 44,40 гривны за евро. Соответственно, стоимость этой валюты не изменилась.

Курс доллара на наличном рынке

В банках: покупка составляет 41,42 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

покупка составляет 41,42 гривны, а продажа – 41,55 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,55 гривны. На черном рынке: покупка – 41,42 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

Что будет с курсом на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что валюта будет колебаться на новых, "подвинутых" вверх рубежах – 40,7 – 41,7 гривны за доллар, но принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию/утолению спроса могут продолжиться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один интересный момент: опосредованно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.

Он пояснил, что стабилизационные меры, которые внедряет НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости". Кроме того, ожидается, что на рынке будут наблюдаться колебательные тенденции, с периодами как повышения, так и снижения курса.

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