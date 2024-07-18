Як українці можуть оформити собі інвалідність
18 липня 2024, 15:23Читать новость на русском
Джерело:Закон України
Українці можуть отримати інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи. Усе залежить від їхнього стану здоров'я.
Як оформлюється інвалідність
Аби отримати інвалідність, потрібно спочатку звернутись до місцевої установи охорони здоров'я. Далі відбувається діагностика.
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Потім сімейний лікар має підтвердити визначену хворобу і надати направлення на проведення експертного обстеження, яке здійснюється медико-соціальною експертизою МОЗ. Протягом 7 днів з моменту отримання документів проводить огляд лікарсько-консультативна комісія;Зверніть увагу! Якщо особа не може з'явитись на огляд сама, ця процедура може відбутися за місцем проживання.
Які документи надаються МСЕК
У МСЕК потрібно подати документи, які підтверджую визначений діагноз. Такими є
- виписки з амбулаторної карти;
- виписки зі стаціонарів;
- результати медичних досліджень.
Також особа має надати такі документи:
- посвідчення особи;
- завірену копію трудової книжки.