Як українці можуть оформити собі інвалідність

Українці можуть отримати інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи. Усе залежить від їхнього стану здоров'я.

Як оформлюється інвалідність

Аби отримати інвалідність, потрібно спочатку звернутись до місцевої установи охорони здоров'я. Далі відбувається діагностика.

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Потім сімейний лікар має підтвердити визначену хворобу і надати направлення на проведення експертного обстеження, яке здійснюється медико-соціальною експертизою МОЗ. Протягом 7 днів з моменту отримання документів проводить огляд лікарсько-консультативна комісія;

Які документи надаються МСЕК

Якщо особа не може з'явитись на огляд сама, ця процедура може відбутися за місцем проживання.

У МСЕК потрібно подати документи, які підтверджую визначений діагноз. Такими є

виписки з амбулаторної карти;

виписки зі стаціонарів;

результати медичних досліджень.

Також особа має надати такі документи:

посвідчення особи;

завірену копію трудової книжки.

За наявністю, до пакета документів можуть додаватися копії посвідчень ліквідатора аварії на ЧАЕС та учасника бойових дій.