Як оформлюється інвалідність
Аби отримати інвалідність, потрібно спочатку звернутись до місцевої установи охорони здоров'я. Далі відбувається діагностика.
Читайте також Заборона китайських карток за кордоном: російський банк опинився у складній ситуації
Потім сімейний лікар має підтвердити визначену хворобу і надати направлення на проведення експертного обстеження, яке здійснюється медико-соціальною експертизою МОЗ. Протягом 7 днів з моменту отримання документів проводить огляд лікарсько-консультативна комісія;
Які документи надаються МСЕК
У МСЕК потрібно подати документи, які підтверджую визначений діагноз. Такими є
- виписки з амбулаторної карти;
- виписки зі стаціонарів;
- результати медичних досліджень.
Також особа має надати такі документи:
- посвідчення особи;
- завірену копію трудової книжки.