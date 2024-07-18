Як оформлюється інвалідність

Аби отримати інвалідність, потрібно спочатку звернутись до місцевої установи охорони здоров'я. Далі відбувається діагностика.

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Потім сімейний лікар має підтвердити визначену хворобу і надати направлення на проведення експертного обстеження, яке здійснюється медико-соціальною експертизою МОЗ. Протягом 7 днів з моменту отримання документів проводить огляд лікарсько-консультативна комісія;

Які документи надаються МСЕК

У МСЕК потрібно подати документи, які підтверджую визначений діагноз. Такими є

  • виписки з амбулаторної карти;
  • виписки зі стаціонарів;
  • результати медичних досліджень.

Також особа має надати такі документи:

  • посвідчення особи;
  • завірену копію трудової книжки.