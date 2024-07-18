Как оформляется инвалидность
Чтобы получить инвалидность, нужно сначала обратиться в местное учреждение здравоохранения. Далее происходит диагностика.
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Затем семейный врач должен подтвердить определенную болезнь и предоставить направление на проведение экспертного обследования, которое осуществляется медико-социальной экспертизой Минздрава. В течение 7 дней с момента получения документов проводит осмотр врачебно-консультативная комиссия;
Какие документы предоставляются МСЭК
В МСЭК нужно подать документы, которые подтверждаю определенный диагноз. Таковыми являются
- выписки из амбулаторной карты;
- выписки из стационаров;
- результаты медицинских исследований.
Также лицо должно предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- заверенную копию трудовой книжки.