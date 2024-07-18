Как оформляется инвалидность

Чтобы получить инвалидность, нужно сначала обратиться в местное учреждение здравоохранения. Далее происходит диагностика.

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Затем семейный врач должен подтвердить определенную болезнь и предоставить направление на проведение экспертного обследования, которое осуществляется медико-социальной экспертизой Минздрава. В течение 7 дней с момента получения документов проводит осмотр врачебно-консультативная комиссия;

Какие документы предоставляются МСЭК

В МСЭК нужно подать документы, которые подтверждаю определенный диагноз. Таковыми являются

  • выписки из амбулаторной карты;
  • выписки из стационаров;
  • результаты медицинских исследований.

Также лицо должно предоставить следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • заверенную копию трудовой книжки.