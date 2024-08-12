Не виходячи з дому: як оформити пенсію онлайн через "Дію"

Сьогодні майбутні пенсіонери можуть подати заяви на отримання пенсії онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України. Це можна зробити не виходячи з дому завдяки цифровізації соціальних послуг.

Як дистанційно оформити пенсію

Оформлення пенсії онлайн може заощадити час і гроші. Достатньо опанувати цифровий інтерфейс вебпорталу ПФУ та скористатися додатком "Дія", передає 24 Канал.

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Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду потрібно було використовувати кваліфікований електронний підпис. Тепер користувачі мають можливість увійти також за допомогою Дія.Підпису.

Такий спосіб оформлення пенсії може стати рятівним для тих, хто був змушений залишити свій дім через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і досяг пенсійного віку, перебуваючи за кордоном.

Щоб подати заяву на призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, дотримуйтесь наступних кроків:

Увійдіть до свого особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Натисніть на кнопку "Вхід" у правому верхньому куті та оберіть опцію «Увійти до системи» через "Дія.Підпис".

У новому вікні натисніть "Отримати код для входу".

Відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою застосунку "Дія" на вашому смартфоні.

Відкрийте застосунок "Дія", активуйте сканування QR-коду та наведіть на QR-код на екрані.

Підтвердіть вхід, натиснувши кнопку "Підтвердити".

Активуйте Дія.Підпис, пересунувши відповідну кнопку в крайнє праве положення.

Пройдіть фотоідентифікацію згідно з інструкціями на телефоні, а потім натисніть "Далі".

Введіть п’ятизначний код для накладання Дія.Підпису;

Якщо всі дії виконано успішно, на вашому смартфоні з’явиться повідомлення про підтвердження авторизації, і ви автоматично увійдете в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

! При цьому, перед початком процесу варто заздалегідь підготувати всі необхідні документи та відсканувати їх.

У особистому кабінеті:

Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".

Виберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за вислугу років".

Заповніть анкету-опитувальник для "заповнення атрибутів звернення" та натисніть "Продовжити".

Додайте скан-копії необхідних документів, натиснувши кнопку "Додати файл", а потім "Сформувати заяву".

Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши "Підписати та відправити до ПФУ".

Стежити за статусом обробки вашої заяви можна у розділі "Мої звернення".