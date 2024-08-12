Как дистанционно оформить пенсию

Оформление пенсии онлайн может сэкономить время и деньги. Достаточно овладеть цифровым интерфейсом вебпортала ПФУ и воспользоваться приложением "Дія", передает 24 Канал.

Читайте также: Доплаты за детей и донорство: кто может их получить

Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда нужно было использовать квалифицированную электронную подпись. Теперь пользователи имеют возможность войти также с помощью Дія.Підпису.

Интересно! Такой способ оформления пенсии может стать спасительным для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения России в Украину, и достиг пенсионного возраста, находясь за границей.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, следуйте следующим шагам:

Войдите в свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Нажмите на кнопку "Вход" в правом верхнем углу и выберите опцию "Войти в систему" через "Дія.Підпис".

В новом окне нажмите "Получить код для входа".

Отсканируйте QR-код, что появится на экране, с помощью приложения "Дія" на вашем смартфоне.

Откройте приложение "Дія", активируйте сканирование QR-кода и наведите на QR-код на экране.

Подтвердите вход, нажав кнопку "Подтвердить".

Активируйте Дія.Підпис, передвинув соответствующую кнопку в крайнее правое положение.

Пройдите фотоидентификацию согласно инструкциям на телефоне, а затем нажмите "Далее".

Введите пятизначный код для наложения Дия.подписи;

Если все действия выполнены успешно, на вашем смартфоне появится сообщение о подтверждении авторизации, и вы автоматически войдете в личный кабинет на вебпортале ПФУ.

Обратите внимание! При этом, перед началом процесса стоит заранее подготовить все необходимые документы и отсканировать их.

В личном кабинете:

Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Выберите вид пенсии, например, "Пенсия за выслугу лет".

Заполните анкету-опросник для "заполнения атрибутов обращения" и нажмите "Продолжить".

Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", а затем "Сформировать заявление".

Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав "Підписати та відправити до ПФУ".

Обратите внимание! Следить за статусом обработки вашего заявления можно в разделе "Мои обращения".