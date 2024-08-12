Как дистанционно оформить пенсию
Оформление пенсии онлайн может сэкономить время и деньги. Достаточно овладеть цифровым интерфейсом вебпортала ПФУ и воспользоваться приложением "Дія", передает 24 Канал.
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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда нужно было использовать квалифицированную электронную подпись. Теперь пользователи имеют возможность войти также с помощью Дія.Підпису.
Чтобы подать заявление на назначение пенсии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, следуйте следующим шагам:
- Войдите в свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Нажмите на кнопку "Вход" в правом верхнем углу и выберите опцию "Войти в систему" через "Дія.Підпис".
- В новом окне нажмите "Получить код для входа".
- Отсканируйте QR-код, что появится на экране, с помощью приложения "Дія" на вашем смартфоне.
- Откройте приложение "Дія", активируйте сканирование QR-кода и наведите на QR-код на экране.
- Подтвердите вход, нажав кнопку "Подтвердить".
- Активируйте Дія.Підпис, передвинув соответствующую кнопку в крайнее правое положение.
- Пройдите фотоидентификацию согласно инструкциям на телефоне, а затем нажмите "Далее".
- Введите пятизначный код для наложения Дия.подписи;
- Если все действия выполнены успешно, на вашем смартфоне появится сообщение о подтверждении авторизации, и вы автоматически войдете в личный кабинет на вебпортале ПФУ.
В личном кабинете:
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
- Выберите вид пенсии, например, "Пенсия за выслугу лет".
- Заполните анкету-опросник для "заполнения атрибутов обращения" и нажмите "Продолжить".
- Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", а затем "Сформировать заявление".
- Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав "Підписати та відправити до ПФУ".