Доплаты к пенсии

Украинцы могут выходить на пенсию с 60 лет, при условии наличия достаточного трудового стажа. Такие лица имеют право на ряд надбавок к выплатам.

Читайте также: Какие пенсии получают бывшие шахтеры и как они начисляются

В частности, у таких лиц есть право на доплату на детей. Ее могут назначить пенсионерам после их личного обращения. На сегодня эта надбавка составляет 150 гривен и предоставляется в случаях, когда с пенсионером постоянно проживает несовершеннолетнее лицо.

Обратите внимание! Пенсионеры старшего возраста могут получить также надбавки к выплатам. В частности после 70 лет, при определенных условиях, им предоставляется надбавка по возрасту.

Доноры также имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. На сегодня эта надбавка составляет 292 гривны. Такая выплата предоставляется при условии, что лицо имеет статус почетного донора, который присваивается за: