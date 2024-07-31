Что известно о надбавках по возрасту

Доплата по возрасту назначается пенсионерам старше 70 лет. С возрастом размер этой надбавки растет.

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Пенсионеры в возрасте от 70 лет до 74 лет включительно имеют ежемесячную надбавку – 300 гривен. Затем эта доплата увеличивается так:

  • для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет уже 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.