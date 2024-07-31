Що відомо про надбавки за віком
Доплата за віком призначається пенсіонерам старше 70 років. З віком розмір цієї набавки зростає.
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Пенсіонери віком від 70 років до 74 років включно мають щомісячну надбавку – 300 гривень. Потім ця доплата збільшується так:
- для осіб від 75 до 79 років включно вона складає уже 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.