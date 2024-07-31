Влияет ли выплата на оздоровление на субсидии

При расчете размера субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

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К совокупному доходу относятся:

заработная плата;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

В то же время помощь, компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается,

– написали в ПФУ.

Напомним! Этот вопрос регулирует пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).