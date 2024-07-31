Влияет ли выплата на оздоровление на субсидии

При расчете размера субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

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К совокупному доходу относятся:

  • заработная плата;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
  • социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

В то же время помощь, компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается,
– написали в ПФУ.