Влияет ли выплата на оздоровление на субсидии
При расчете размера субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
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К совокупному доходу относятся:
- заработная плата;
- денежное обеспечение военнослужащих;
- пенсия;
- стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
- социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.
В то же время помощь, компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается,
– написали в ПФУ.