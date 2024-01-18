Без якого документа пенсійні виплати все одно призначать: розповідає ПФУ

Щоб отримати призначення пенсії, українським громадянам потрібно чимало документів.Проте виявляється, що одна з цих довідок не є обов'язковою, оскільки вона не має жодного впливу на процес оформлення пенсійних виплат.

Що за необовʼязковий документ

Йдеться про довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року.

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Її потрібно надавати тільки в тому разі, якщо пенсіонер після 01.07.2000 року набув страхового стажу менше ніж п’ять років.

Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року у людини була високооплачувана робота або якщо в цей період була робота за сумісництвом. На підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

В інших випадках – довідку про зарплату можна надавати за бажанням людини.

Для чого потрібна довідка про зарплату

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачає, що для визначення розміру пенсії враховується заробітна плата за весь час страхового стажу. Тобто, починаючи з 1 липня 2000 року, згідно з даними реєстру застрахованих осіб.

Якщо з’ясується, що довідка підтверджує, що рівень доходу був нижчим за встановлену заробітну плату після липня 2000 року, то ці дані під час визначення розміру пенсії – враховуватися не будуть.