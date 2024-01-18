Что за необязательный документ

Речь идет о справку о зарплате за любые 60 календарных месяцев работы к 1 июля 2000 года.

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Ее нужно предоставлять только в том случае, если пенсионер после 01.07.2000 года. приобрел страховой стаж менее пяти лет.

К примеру, если в период работы до июля 2000 года у человека была высокооплачиваемая работа или если в этот период была работа по совместительству. На основании предоставленных справок о заработке будет учтена зарплата со всех мест работы,

– говорится в сообщении ПФУ.

В других случаях – справку о зарплате можно предоставлять по желанию человека.

Для чего нужна справка о зарплате

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что для определения размера пенсии учитывается заработная плата за все время страхового стажа. То есть, начиная с 1 июля 2000 года, согласно данным реестра застрахованных лиц.

Если выяснится, что справка подтверждает, что уровень дохода был ниже установленной заработной платы после июля 2000 года, то эти данные при определении размера пенсии – учитываться не будут.