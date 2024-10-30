Кто из украинцев имеет право на специальную надбавку от ООН

Надбавка от ООН будет предоставляться пенсионерам до конца этого года. Основным требованием для получения такой помощи является то, что лицо проживает в зоне активных или возможных боевых действий, сообщает ПФУ.

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Обратите внимание! Регионы, относящихся к зоне боевых действий определяются Минреинтеграции.

Перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины,

– говорится в сообщении ПФУ.

Другие условия начисления этой надбавки следующие:

пенсия лица меньше чем 3 250 гривен;

гражданин не получал денежную помощь от государства или из благотворительных организаций с 1 марта 2023 года.

Такая надбавка рассчитывается индивидуально. Она определяется как разница между 3 250 и суммой пенсии.

Заметьте! Эта надбавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии.