Хто з українців має право на спеціальну надбавку від ООН
Надбавка від ООН буде надаватися пенсіонерам до кінця цього року. Основною вимогою для отримання такої допомоги є те, що особа проживає у зоні активних чи можливих бойових дій, повідомляє ПФУ.
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Зверніть увагу! Регіони, що належать до зони бойових дій визначаються Мінреінтеграції.
Перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Інші умови нарахування цієї надбавки такі:
- пенсія особи менша ніж 3 250 гривень;
- громадянин не отримував грошову допомогу від держави чи з благодійних організацій з 1 березня 2023 року.
Така надбавка розраховується індивідуально. Вона визначається як різниця між 3 250 та сумою пенсії.
Зауважте! Ця надбавка нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.