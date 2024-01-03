Субсидія у 2024 році: як податись на допомогу від держави

На субсидії від держави можуть розраховувати люди, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. 24 Канал зібрав необхідну інформацію для тих, хто звертатиметься по неї вперше.

Головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів є субсидії. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям та надати відповідні документи.

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Зверніть увагу, що субсидію оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб.

Які документи необхідні для оформлення

Під час призначення виплат враховуються доходи членів сім'ї, які входять у склад домогосподарства, але їхнє фактичне місце проживання відмінне.

Основні документи, які потрібні надати для субсидії, це:

заяву про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи й витрати осіб,

додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Інші документи, що можуть вимагати у разі потреби:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Куди звернутися за субсидією

Щоб отримати субсидію, необхідно подати заявку та декларацію відповідно до установлених норм за одним із таких способів:

через Портал Дія;

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Як розрахувати розмір субсидії

Розмір субсидії визначається за певним алгоритмом. Спочатку потрібно вирахувати обов’язковий відсоток платежу за такою формулою: Ро = Кд/Кг х Рг, де:

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми),

(для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми), Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу),

(це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу), Кг – базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2) ),

– базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць ), Рг – базова норма плати за послуги (Рг = 15).

Відтак необхідно помножити отримане значення від формули на середньомісячний загальний дохід сім'ї, і саме це становить розмір наданої субсидії.