Субсидия в 2024 году: как податься помощь от государства

На субсидии от государства могут рассчитывать люди, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. 24 Канал собрал необходимую информацию для тех, кто будет обращаться за ней впервые.

Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям и предоставить соответствующие документы.

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Обратите внимание, что субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц.

Какие документы необходимы для оформления

При назначении выплат учитываются доходы членов семьи, входящих в состав домохозяйства, но их фактическое местожительство отличное.

Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц,

дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Куда обратиться за субсидией

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку и декларацию в соответствии с установленными нормами одним из таких способов :

через Портал Действие ;

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через должностных лиц центра предоставления административных услуг.

Как рассчитать размер субсидии

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),

(для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),

(это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (кг = 2) ),

– базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц ), Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Следовательно, необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.