Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям и предоставить соответствующие документы.

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Обратите внимание, что субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц.

Заметьте! При назначении выплат учитываются доходы членов семьи, входящих в состав домохозяйства, но их фактическое местожительство отличное.

Какие документы необходимы для оформления