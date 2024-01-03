Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям и предоставить соответствующие документы.
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Обратите внимание, что субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом
всех зарегистрированных там лиц. Заметьте! При назначении выплат учитываются доходы членов семьи, входящих в состав домохозяйства, но их фактическое местожительство отличное. Какие документы необходимы для оформления
Основные документы, которые необходимо предоставить для
субсидии, это:
заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах лиц, дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.
Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости: справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы; справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении; акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета; договоры аренды жилья в другом месте и т.п. Куда обратиться за субсидией
Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку и декларацию в соответствии с установленными нормами
одним из таких способов : через Портал Действие ; через сервисный центр Пенсионного фонда Украины; через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины; через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества; через должностных лиц центра предоставления административных услуг. Как рассчитать размер субсидии
Размер субсидии
определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где: Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (кг = 2) ), Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).
Следовательно, необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.