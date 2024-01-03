Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Для ее получения нужно соответствовать определенным критериям и предоставить соответствующие документы.

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Обратите внимание, что субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц.

Какие документы необходимы для оформления

Основные документы, которые необходимо предоставить для субсидии, это:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
  • декларацию о доходах и расходах лиц,
  • дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Другие документы, которые могут потребовать в случае необходимости:

  • справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и т.п.