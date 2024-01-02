В комментарии 24 Каналу ученая Инна Сало рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе ожидается незначительное подорожание плодоовощных.

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Инна Сало

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"

На формирование их стоимости будут влиять, прежде всего, объемы товарного предложения, платежеспособный спрос населения, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Цены на овощи борщевого набора в январе могут повыситься против цен по состоянию на 28 декабря 2023 года по данным Минфина Украины:

  • капуста белокочанная – до 15 гривен за килограмм (+6%),
  • свекла – до 15,50 гривны (+4%),
  • морковь – до 15 гривен (+6%),
  • картофель – до 22,50 гривны (+1,5%).

Как могут вырасти цены на фрукты:

  • В январе цены на яблоки могут вырасти до 19 гривен за килограмм (+9%),
  • на виноград – до 205 гривен за кило (+3%),

Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% – из-за нарушенной логистики и подорожания топлива и доставки,
– говорит Инна Сало.

  • цена на апельсины ожидается до 80 гривен за килограмм,
  • на лимоны – до 72 гривен,
  • на бананы – до 62 гривен,
  • мандарины – до 65 гривен.

Для 24 Каналу ученая Светлана Пашко рассказала, что в течение года происходит колебание цен на куриные яйца. С сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения – поэтому птицефабрики поднимают оптово-отпускные цены.

Светлана Пашко

Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики"

Это приводит к увеличению потребительских и розничных цен в торговой сети.
  • По состоянию на 28 декабря 2023 года, по данным Минфина, цена на яйца "Наседка" достигла уровня 61,99 гривны за десяток,
  • на яйца "Ясенсвит" – 65,90 гривны за десяток. То есть, только за 1 месяц произошел рост цены на 3,6 – 6,2%.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, такой уровень цен на яйца останется до новогодних праздников, продержится до Пасхи, а затем начнет постепенно уменьшаться.

Но это при условии, что в стране не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной агрессией России на территорию Украины, и прекратятся атаки агрессора на инфраструктуру, особенно на отечественную энергетическую систему, от которой в значительной степени зависит яичная отрасль птицеводства,
– говорит Пашко.

Как сообщила 24 Каналу эксперт Светлана Черемисина цены на крупы в январе 2024 года будут снижаться.

Светлана Черемисин

Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики"

В ноябре – декабре 2023 года ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.
  • Цена на гречку по сравнению с октябрем снизилась еще почти на 10% – до 32,98 гривны за килограмм,
  • Пшено подешевело на 5,6% – до 28,06 гривны,
  • Крупы манные и ячные упали в цене на 1,4% и 4% соответственно и стоят сейчас 21,53 гривны и 16,31 гривны,
  • Рис подешевел на 0,9% – до 51,60 гривны,
  • При этом крупы пшеничные испытали незначительное подорожание – на 1,3% и стоят сейчас 17,02 гривны.

А в течение ноября – декабря мука потеряла в цене 0,5% – до 15,81 гривны за килограмм. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подешевели на 1,5% – до 29,80 гривны за килограмм,
– добавляет специалист.

В свою очередь все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать:

  • хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,7% – до 43,02 гривны за килограмм,
  • батон подорожал на 0,7% – до 22,96 гривны за 500 граммов,
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос в цене на 0,8% – до 35,77 гривны,
  • ржаной хлеб подорожал на 0,7% – до 36,72 гривны.
  • Гречка может подешеветь еще на 5 – 7%, а цена на муку будет оставаться стабильной,
  • Ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может испытать незначительное колебание в пределах 3 – 5%,
  • При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.

По словам эксперта Натальи Копытец, которыми она поделилась с 24 Каналом, по состоянию на 28 декабря 2023 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года цены в продуктовых супермаркетах на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – выросли на 5,7 – 37,0%.

Наталья Копытец

Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"

В 2023 году, как и в прошлом году больше всего среди основных видов мяса подорожали сало домашнее и свинина. То есть второй год подряд наблюдается тренд к постоянному и наибольшему росту цены на продукцию свиноводства.

Как добавляет госпожа Наталья, это обусловлено военными действиями России на территории Украины и ее последствиями, которые негативно повлияли на отрасль свиноводства. Подорожание свинины происходит вследствие уменьшение ее предложения – уменьшилось внутреннее производство и объемы импорта, а также в период праздников, где блюда из свинины традиционны.

  • За год цены на сало домашнее в продуктовых супермаркетах выросли на 37,0% – до 259 гривен за килограмм,
  • тогда как сало соленое подешевело на 7,0% – до 243,97 гривны за килограмм,
  • а розничные цены на свинину увеличились за этот период на 11,6 – 27,2%,
  • курятина стала дороже на 5,7 – 23,2%,
  • рост цен на мясо птицы происходит вследствие роста спроса на этот самый дешевый вид мяса,
  • наименьшие изменения за год претерпели цены на говядину – гуляш и ребра, которые прибавили в цене 7,4 – 9,3%.

Согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, повышенный спрос на мясо в канун рождественских и новогодних праздников обусловил рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года.

  • Поэтому по оценкам ученых, в январе 2024 розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина и мясо птицы – останутся на уровне декабря 2023 с незначительным колебанием по регионам.