Дорого ли будут стоить овощи и фрукты в январе
В комментарии 24 Каналу ученая Инна Сало рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе ожидается незначительное подорожание плодоовощных.
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На формирование их стоимости будут влиять, прежде всего, объемы товарного предложения, платежеспособный спрос населения, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.
Цены на овощи борщевого набора в январе могут повыситься против цен по состоянию на 28 декабря 2023 года по данным Минфина Украины:
- капуста белокочанная – до 15 гривен за килограмм (+6%),
- свекла – до 15,50 гривны (+4%),
- морковь – до 15 гривен (+6%),
- картофель – до 22,50 гривны (+1,5%).
Как могут вырасти цены на фрукты:
- В январе цены на яблоки могут вырасти до 19 гривен за килограмм (+9%),
- на виноград – до 205 гривен за кило (+3%),
Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% – из-за нарушенной логистики и подорожания топлива и доставки,
– говорит Инна Сало.
- цена на апельсины ожидается до 80 гривен за килограмм,
- на лимоны – до 72 гривен,
- на бананы – до 62 гривен,
- мандарины – до 65 гривен.
Прогноз цен на яйца
Для 24 Каналу ученая Светлана Пашко рассказала, что в течение года происходит колебание цен на куриные яйца. С сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения – поэтому птицефабрики поднимают оптово-отпускные цены.
Это приводит к увеличению потребительских и розничных цен в торговой сети.
- По состоянию на 28 декабря 2023 года, по данным Минфина, цена на яйца "Наседка" достигла уровня 61,99 гривны за десяток,
- на яйца "Ясенсвит" – 65,90 гривны за десяток. То есть, только за 1 месяц произошел рост цены на 3,6 – 6,2%.
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, такой уровень цен на яйца останется до новогодних праздников, продержится до Пасхи, а затем начнет постепенно уменьшаться.
Но это при условии, что в стране не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной агрессией России на территорию Украины, и прекратятся атаки агрессора на инфраструктуру, особенно на отечественную энергетическую систему, от которой в значительной степени зависит яичная отрасль птицеводства,
– говорит Пашко.
Стоимость круп и хлебобулочных изделий
Как сообщила 24 Каналу эксперт Светлана Черемисина цены на крупы в январе 2024 года будут снижаться.
В ноябре – декабре 2023 года ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.
- Цена на гречку по сравнению с октябрем снизилась еще почти на 10% – до 32,98 гривны за килограмм,
- Пшено подешевело на 5,6% – до 28,06 гривны,
- Крупы манные и ячные упали в цене на 1,4% и 4% соответственно и стоят сейчас 21,53 гривны и 16,31 гривны,
- Рис подешевел на 0,9% – до 51,60 гривны,
- При этом крупы пшеничные испытали незначительное подорожание – на 1,3% и стоят сейчас 17,02 гривны.
А в течение ноября – декабря мука потеряла в цене 0,5% – до 15,81 гривны за килограмм. Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подешевели на 1,5% – до 29,80 гривны за килограмм,
– добавляет специалист.
В свою очередь все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 0,7% – до 43,02 гривны за килограмм,
- батон подорожал на 0,7% – до 22,96 гривны за 500 граммов,
- хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос в цене на 0,8% – до 35,77 гривны,
- ржаной хлеб подорожал на 0,7% – до 36,72 гривны.
- Гречка может подешеветь еще на 5 – 7%, а цена на муку будет оставаться стабильной,
- Ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может испытать незначительное колебание в пределах 3 – 5%,
- При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.
Что будет с мясом
По словам эксперта Натальи Копытец, которыми она поделилась с 24 Каналом, по состоянию на 28 декабря 2023 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года цены в продуктовых супермаркетах на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – выросли на 5,7 – 37,0%.
В 2023 году, как и в прошлом году больше всего среди основных видов мяса подорожали сало домашнее и свинина. То есть второй год подряд наблюдается тренд к постоянному и наибольшему росту цены на продукцию свиноводства.
Как добавляет госпожа Наталья, это обусловлено военными действиями России на территории Украины и ее последствиями, которые негативно повлияли на отрасль свиноводства. Подорожание свинины происходит вследствие уменьшение ее предложения – уменьшилось внутреннее производство и объемы импорта, а также в период праздников, где блюда из свинины традиционны.
- За год цены на сало домашнее в продуктовых супермаркетах выросли на 37,0% – до 259 гривен за килограмм,
- тогда как сало соленое подешевело на 7,0% – до 243,97 гривны за килограмм,
- а розничные цены на свинину увеличились за этот период на 11,6 – 27,2%,
- курятина стала дороже на 5,7 – 23,2%,
- рост цен на мясо птицы происходит вследствие роста спроса на этот самый дешевый вид мяса,
- наименьшие изменения за год претерпели цены на говядину – гуляш и ребра, которые прибавили в цене 7,4 – 9,3%.
Согласно прогнозам ученых Института аграрной экономики, повышенный спрос на мясо в канун рождественских и новогодних праздников обусловил рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года.
- Поэтому по оценкам ученых, в январе 2024 розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина и мясо птицы – останутся на уровне декабря 2023 с незначительным колебанием по регионам.