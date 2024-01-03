Головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів є субсидії. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям та надати відповідні документи.

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Зверніть увагу, що субсидію оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб.

Зауважте! Під час призначення виплат враховуються доходи членів сім'ї, які входять у склад домогосподарства, але їхнє фактичне місце проживання відмінне.

Які документи необхідні для оформлення