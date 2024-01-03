Головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів є субсидії. Для її отримання потрібно відповідати певним критеріям та надати відповідні документи.
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Зверніть увагу, що субсидію оформлюють на одного з осіб у домогосподарстві з урахуванням усіх зареєстрованих там осіб.
Які документи необхідні для оформлення
Основні документи, які потрібні надати для субсидії, це:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи й витрати осіб,
- додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.
Інші документи, що можуть вимагати у разі потреби:
- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місці тощо.