Чому вам можуть скасувати субсидію: зміни про які потрібно повідомляти ПФУ

Для призначення субсидії, домогосподарство має відповідати певним критеріям. Зокрема йдеться про фінансове забезпечення родини та її місце проживання.

Чому можуть скасувати субсидію

Попри те, що субсидія призначається на сезон, вона може бути скасована позачергово. Таке можливо, якщо порушена одна з основних умов, її отримання.

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Зберегти субсидію при такій ситуації можна. Потрібно лише вчасно повідомити ПФУ про зміни. На це дається 30 календарних днів.

Про які зміни потрібно вчасно інформувати ПФУ:

переїзд;

набуття додаткового доходу;

зміна складу родини;

майнові зміни;

отримання спадщини;

покупка авто;

член родини перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;

валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не вважати родину малозабезпеченою).

Хто може отримати субсидію

Субсидія може скасовуватись і при повідомленні про зміни, якщо родина внаслідок цих обставин більше не відповідає визначеним критеріям.

Субсидія надається як орендарям, так і власникам приміщення. Щоб її отримати необхідно звернутися у ПФУ або скористатися послугою у застосунку Дія.

Для оформлення заявки на субсидію потрібно надати пакет документів. Зараз цей перелік такий:

декларація про доходи;

заява про потребу;

свідоцтво на право власності або договір оренди;

посвідчення особи.

Субсидія може скасуватися раніше через припинення дії договору оренди.