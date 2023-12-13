Чому можуть скасувати субсидію

Попри те, що субсидія призначається на сезон, вона може бути скасована позачергово. Таке можливо, якщо порушена одна з основних умов, її отримання.

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Зберегти субсидію при такій ситуації можна. Потрібно лише вчасно повідомити ПФУ про зміни. На це дається 30 календарних днів.

Про які зміни потрібно вчасно інформувати ПФУ:

переїзд;

набуття додаткового доходу;

зміна складу родини;

майнові зміни;

отримання спадщини;

покупка авто;

член родини перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;

валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не вважати родину малозабезпеченою).

Зверніть увагу! Субсидія може скасовуватись і при повідомленні про зміни, якщо родина внаслідок цих обставин більше не відповідає визначеним критеріям.

Хто може отримати субсидію

Субсидія надається як орендарям, так і власникам приміщення. Щоб її отримати необхідно звернутися у ПФУ або скористатися послугою у застосунку Дія.

Для оформлення заявки на субсидію потрібно надати пакет документів. Зараз цей перелік такий:

декларація про доходи;

заява про потребу;

свідоцтво на право власності або договір оренди;

посвідчення особи.

Зауважте! Субсидія може скасуватися раніше через припинення дії договору оренди.