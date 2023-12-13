Чому можуть скасувати субсидію

Попри те, що субсидія призначається на сезон, вона може бути скасована позачергово. Таке можливо, якщо порушена одна з основних умов, її отримання.

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Зберегти субсидію при такій ситуації можна. Потрібно лише вчасно повідомити ПФУ про зміни. На це дається 30 календарних днів.

Про які зміни потрібно вчасно інформувати ПФУ:

  • переїзд;
  • набуття додаткового доходу;
  • зміна складу родини;
  • майнові зміни;
  • отримання спадщини;
  • покупка авто;
  • член родини перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;
  • валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не вважати родину малозабезпеченою).

Хто може отримати субсидію

Субсидія надається як орендарям, так і власникам приміщення. Щоб її отримати необхідно звернутися у ПФУ або скористатися послугою у застосунку Дія.

Для оформлення заявки на субсидію потрібно надати пакет документів. Зараз цей перелік такий:

  • декларація про доходи;
  • заява про потребу;
  • свідоцтво на право власності або договір оренди;
  • посвідчення особи.