Чому можуть скасувати субсидію
Попри те, що субсидія призначається на сезон, вона може бути скасована позачергово. Таке можливо, якщо порушена одна з основних умов, її отримання.
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Зберегти субсидію при такій ситуації можна. Потрібно лише вчасно повідомити ПФУ про зміни. На це дається 30 календарних днів.
Про які зміни потрібно вчасно інформувати ПФУ:
- переїзд;
- набуття додаткового доходу;
- зміна складу родини;
- майнові зміни;
- отримання спадщини;
- покупка авто;
- член родини перебуває за кордоном понад 60 календарних днів;
- валютні операції на понад 50 тисяч гривень (це дає підстави не вважати родину малозабезпеченою).
Хто може отримати субсидію
Субсидія надається як орендарям, так і власникам приміщення. Щоб її отримати необхідно звернутися у ПФУ або скористатися послугою у застосунку Дія.
Для оформлення заявки на субсидію потрібно надати пакет документів. Зараз цей перелік такий:
- декларація про доходи;
- заява про потребу;
- свідоцтво на право власності або договір оренди;
- посвідчення особи.