Деякі пенсіонери отримають солідну доплату в червні

Деяким пенсіонерам перерахують пенсію у квітні. При цьому виплати будуть нараховані уже в червні – одразу за 3 місяці.

Так відбудеться через те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

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Кому буде перераховано пенсію

У квітні пенсію проіндексують тим пенсіонерам, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку. Як пояснили у Пенсійному фонді, отримати доплату можуть працюючі пенсіонери, які мають не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7000 гривень.

Доплата у такому випадку складе 1200 гривень Чим вище заробітна плата, тим вища надбавка. Загалом підвищення пенсій торкнеться таких категорій:

Працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.

З моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.

Щоб дізнатися свій розмір підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.