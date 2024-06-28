ООН таємно перевіряє роботу Пенсійного фонду України

В Україні запустять проєкт "таємний покупець" по відділеннях Пенсійного фонду в усій країні. Він покликаний виявити системні недоліки у обслуговуванні громадян.

ООН контролює ПФУ

Агентство ООН у справах біженців, Управління верховного комісара ООН у справах біженців тощо, будуть задіяні у реалізації цього проєкту.

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Моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також проведуть опитування серед отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, проанкетують до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних сфер роботи фонду.

Опитування стосуватиметься:

призначення пенсій;

надання субсидій;

процедури підтвердження особи;

використання онлайн-сервісів;

доступу до державних соціальних виплат.

Всі результати будуть узагальнені та проаналізовані для оцінки доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами. Цей аналіз також допоможе сформулювати практичні рекомендації щодо покращення роботи сервісних центрів.

Як призначається пенсія в Україні

Нині у ПФУ працює 21,6 тисячі співробітників.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в Україні існує 4 види пенсії. Кожен з цих видів пенсії призначається на певний період: