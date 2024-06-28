ООН контролирует ПФУ
Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и т.д., будут задействованы в реализации этого проекта.
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Мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и в Киеве. Также проведут опрос среди получателей услуг ПФУ. В частности, проанкетируют до 300 человек в 20 регионах по различным сферам работы фонда.
Опрос будет касаться:
- назначение пенсий;
- предоставление субсидий;
- процедуры подтверждения личности;
- использования онлайн-сервисов;
- доступа к государственным социальным выплатам.
Все результаты будут обобщены и проанализированы для оценки доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами. Этот анализ также поможет сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.
Как назначается пенсия в Украине
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине существует 4 вида пенсии. Каждый из этих видов пенсии назначается на определенный период:
- пенсия по возрасту – бессрочно;
- пенсия по инвалидности – на все время, пока лицу установлена инвалидность;
- пенсия в связи с потерей кормильца – на весь период, в течение которого иждивенец считается нетрудоспособным;
- пенсия за выслугу лет – бессрочно (при этом, выплата пенсии осуществляется при увольнении с работы, которая дает право на такую пенсию).