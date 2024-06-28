Изменятся ли требования к стажу и индексации

Новая реформа не изменит правил выхода на пенсию, однако имеет целью внедрить четкий страховой принцип – будущая пенсия зависит от нынешних взносов. К слову, индексация будет проходить в обычном порядке.

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Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала для 24 Канала, что реформа повлияет на начисления, связанные с сверхурочным стажем и индексацией выплат.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет - 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).

Соответственно, общая пенсия составила бы 7 050 гривен, что составляет 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов.

Заметьте! Средний чистый коэффициент замещения, охватывающий все компоненты пенсии, включая накопительную часть, составляет 66,7% для лиц в странах ЕС с 40-летним стажем.

Доплаты за сверхнормативный стаж сейчас

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет сейчас составляет 31 год. За каждый отработанный сверхурочный год предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума.

Это касается тех, кто вышел на пенсию до октября 2011 года. Зато те, кто вышли на законный отдых позже получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.