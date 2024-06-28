Резолюция ПАСЕ
Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко рассказал о таком решении ПАСЕ.
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Украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно они должны получать пенсии в этих странах.
Украинские пенсионеры не имеют права переезжать в страны Европейского Союза для получения пенсии. Для того, чтобы получить право на пенсию в стране-члене ЕС, лица должны иметь полный трудовой или страховой стаж в этой стране.
Требования к стажу в странах ЕС
Государственные нормы определяют необходимое количество лет для получения права на пенсию. У
- Германии для получения статуса пенсионера – необходимо иметь не менее пяти лет трудового стажа;
- Испании – необходимо проработать 15 лет и зарегистрироваться в системе социального обеспечения;
- Италии – не менее 38 лет трудового стажа.
В Польше новые правила предусматривают, что украинские женщины должны иметь не менее 20 лет опыта работы, а украинские мужчины – не менее 25 лет опыта работы. Кроме того, обязательным требованием является постоянное проживание в Польше.