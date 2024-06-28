Резолюція ПАРЄ

Член української делегації у ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко розповів про таке рішення ПАРЄ.

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Олексій Гончаренко Член української делегації у ПАРЄ, нардеп Українським пенсіонерам має бути офіційно надано статус пенсіонера у країнах Європи, де вони проживають. А відповідно вони мають отримувати пенсії у цих країнах.

Нагадаємо! Резолюції ПАРЄ мають виключно рекомендаційний характер. А право на пенсію в ЄС українці можуть отримати лише в тих країнах, з якими Україна має особливу домовленість і здійснює обмін даними.

Українські пенсіонери не мають права переїжджати до країн Європейського Союзу для отримання пенсії. Для того, щоб отримати право на пенсію в країні-члені ЄС, особи повинні мати повний трудовий або страховий стаж у цій країні.

Вимоги до стажу у країнах ЄС

Державні норми визначають необхідну кількість років для отримання права на пенсію. У

Німеччині для отримання статусу пенсіонера – необхідно мати щонайменше п'ять років трудового стажу ;

; Іспанії – необхідно пропрацювати 15 років і зареєструватися в системі соціального забезпечення;

і зареєструватися в системі соціального забезпечення; Італії – щонайменше 38 років трудового стажу.

У Польщі нові правила передбачають, що українські жінки повинні мати щонайменше 20 років досвіду роботи, а українські чоловіки – щонайменше 25 років досвіду роботи. Крім того, обов'язковою вимогою є постійне проживання в Польщі.